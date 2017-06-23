版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 23日 星期五 13:13 BJT

标题新闻：新加坡5月工业生产因电子制造产出强劲同比增长5.0%，为连续第10个月实现增长

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐