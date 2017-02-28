版本:
中国
市场报道 | 2017年 3月 1日 星期三 07:24 BJT

标题新闻：新西兰第四季贸易条件较前季上升5.7%创逾三年最大增幅，出口物价涨4.8%

    以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本
。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐