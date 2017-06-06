版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 6日 星期二 09:34 BJT

标题新闻：新西兰5月商品价格指数较前月涨3.2%，受苹果与奇异果价格劲升提振

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐