版本:
中国
市场报道 | 2017年 5月 4日 星期四 20:23 BJT

标题新闻：欧元区产出缺口可能会在2019年开始收窄，从而加大通胀压力并带动其升向2%目标---欧洲央行执委普雷特

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐