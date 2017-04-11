版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 11日 星期二 23:19 BJT

标题新闻：欧洲央行称在伦敦的跨国银行在英国退欧后将业务转到欧元区至少需六个月申请新牌照

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐