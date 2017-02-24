版本:
中国
市场报道 | 2017年 2月 24日 星期五 19:29 BJT

标题新闻：比特币升破1,200美元至纪录高位，因传言美国比特币上市交易基金(ETF)有望获批

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐