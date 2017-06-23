版本:
中国
货币新闻 | 2017年 6月 23日 星期五 15:17 BJT

标题新闻：特雷莎梅称就退欧后在英欧盟公民权利问题上，英国给出的条件“非常公平，非常真诚”

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐