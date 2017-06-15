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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 23:03 BJT

标题新闻：白宫预算管理局局长称尚未决定上调举债上限议案应否附带金融改革款条，以获国会批准

美国白宫预算管理局局长马瓦尼(Mick Mulvaney)

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