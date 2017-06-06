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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 03:10 BJT

标题新闻：美商务部长称和墨西哥达成糖贸易原则性协议，进入最后草拟阶段，但尚未获美国糖商支持

美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)

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