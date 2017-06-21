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亚洲 | 2017年 6月 21日 星期三 22:50 BJT

标题新闻：美国官员称去年大选期间俄罗斯黑客将21个州的选举系统作为目标，但未透露是哪些州

美国国土安全部网络安全执行副次长Jeanatte Manfra

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