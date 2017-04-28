版本:
中国
市场报道 | 2017年 4月 28日 星期五 20:45 BJT

标题新闻：美国第一季雇佣成本指数上升0.8%，薪资也为成长0.8%

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本。欲 
浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐