标题新闻：至2月18日德国大众汽车已支付29亿美元回购近138,000辆美国柴油车--法庭文件

中国个股：大康农业再度进军巴西市场，拟收购农产品贸易商Belagricola
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海6月17日 - 停牌逾三个月的中国湖南大康国际农业食品股份有限公司周五晚发布重大资产购买草案称，拟收购巴西农产品生产贸易商Belagricola，这将是其第二宗在巴西的大型收购。大康农业计划将该公司与此前收购的Fiagril公司进行横向整合，合并打造大豆等农产品的生产销售平台。
路透纽约6月16日 - 油价周五从年内低点反弹，因部分产油国减少出口，且美国活跃钻机增速放缓，但反弹温和，且油价录得四周连跌，因市场持续担心全球供应过剩。
路透伦敦6月16日 - 欧洲股市周五从两日连跌中反弹，因金融股受助于希腊债务协议令欧元区政治不确定性进一步缓解，但竞争忧虑打压欧洲零售股。