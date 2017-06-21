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市场报道 | 2017年 6月 21日 星期三 15:05 BJT

标题新闻：英国保守党与北爱民主联盟党的磋商没有僵持点，但达成协议需一定时间--首席大臣

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选 (编译 汪红英；审校)
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