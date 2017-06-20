标题新闻：英国首相特雷莎梅仍和北爱尔兰民主联盟党进行磋商，寻求达成协议－保守党消息

加拿大股市：收高，能源和矿业股上升但黑莓因业绩逊于预期而暴跌

路透多伦多6月23日 - 加拿大主要股指周五上涨，能源和矿业股等权重板块上升，但黑莓公布的首季业绩令人失望，股价录得两年半以来最大单日跌幅。