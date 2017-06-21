标题新闻：菲律宾军方称在该国南部一学校挟持人质的伊斯兰武装份子已撤退，无人员伤亡报告

中国经济：深入实施创新驱动战略，在更多领域由“跟跑”变为“并跑”--总理

路透北京6月25日 - 中国总理李克强日前表示，必须深入实施创新驱动发展战略，瞄准主攻方向，努力追赶或站上世界科技前沿；面向人工智能、量子科学、基因编辑和新材料、新能源等关键领域，在突破核心技术、拿出原创性成果上下功夫，在更多领域实现由“跟跑”变为“并跑”，有的甚至可争取“领跑”。