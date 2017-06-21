标题新闻：费城联储总裁哈克称美联储可能9月开始缩减资产负债表，等到12月才加息－金融时报

全球汇市：最近一周美元净多仓增加，欧元净多仓减少--CFTC/路透数据

路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。