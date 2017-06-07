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亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 23:42 BJT

标题新闻：阿联酋官员称若卡塔尔不改变对区内极端主义的支持，阿拉伯国家或对其实施更多禁运

阿联酋外交事务国务部长Anwar Gargash

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