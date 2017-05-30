版本:
中国
亚洲 | 2017年 5月 30日 星期二 15:09 BJT

标题新闻：韩国济州航空获中国批准自6月2日起飞往威海航班数量增加一倍，两国关系有缓和迹象

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐