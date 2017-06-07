版本:
中国
亚洲 | 2017年 6月 7日 星期三 14:12 BJT

标题新闻：5月从澳洲黑德兰港出口到中国的铁矿石从4月的3,486万吨增至3,800万吨的纪录高点

以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐