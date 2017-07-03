欧元债市：公债价格跌势暂缓，收益率自高位回落

路透伦敦7月3日 - 德国10年期公债收益率(殖利率)周一自三个半月高位回落，上周价格急剧下跌之势出现企稳迹象。

上周欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示可能调整货币政策，触发德国公债收益率创出2015年12月以来的最大周线涨幅。

欧洲央行管委魏德曼周六表示，欧洲央行正在准备撤出超宽松货币政策。

周一公布的数据为欧元区经济动能增加提供了最新信号。调查显示，荷兰6月制造业活动创下逾六年来最高。

欧元区公债收益率下跌1-2个基点不等，显示上周全球债市的沉重卖压目前正在消退。

德国10年期公债收益率从三个半月高位0.498%回落，日内跌约1个基点。

“上周市场反应非常激烈，目前可能是在消化近期官员讲话，”法国巴黎银行欧洲利率策略师Patrick Jacq称，“由于7月债券供应减少，这个月对于债市来说可能具有更多支撑力量，但目前收益率明显呈上行趋势。”

德国公债收益率在一周时间内上升近一倍，分析师称，德债收益率肯定将升逾0.509%，因投资者已为欧元区内外紧缩货币政策作好了准备。

英央行总裁卡尼上周称，该央行未来几个月可能将讨论升息议题，这引发全球债市抛盘。(完) (编译 张涛/于春红; 审校 艾茂林/刘秀红)