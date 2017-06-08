欧元债市：公债收益率上扬，日本央行退场言论引发欧洲相关联想

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月8日 - 欧元区公债周四走疲，有关日本央行退出宽松政策的讨论，为欧洲央行可能释出类似讯号铺路。
欧元区公债收益率(殖利率)脱离数周低点，欧洲央行周四的会议，让市场焦点离开地缘政治事件。
虽然市场一向预期欧洲央行料将审慎收紧，但日本央行一名决策官员提及撤走货币刺激措施的消息，仍令一些投资人感到意外，因日本央行仍面临通胀率低迷的问题。
“今天稍微有点承压的原因在于，从诸多角度来看，做多债券看起来都不再那么有吸引力，”RBC全球宏观策略师Peter Schaffrik称，“这是否会演变为更长久的抛售，还需拭目以待。”
德国10年期公债收益率小升3个基点至0.28%，脱离周三所及六周低位0.245%。
多数其他欧债日内涨2-3个基点。
尽管外界普遍预期欧洲央行周四将维持政策不变，包括其2.3万亿欧元(2.59万亿美元)购债计划及负利率政策在内，但消息人士上周对路透表示，欧洲央行将会在声明中弃用“下行风险”的措辞，从而承认经济前景改善。
RBC也预计欧洲央行前瞻措辞会有细微变动，剔除可能进一步降息的说法。
但秋季之前料不会有任何有关其量化宽松(QE)计划的声明。(完) (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 王颖/李春喜)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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