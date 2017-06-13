欧元债市：公债收益率全线上升，荷兰和芬兰政情压制乐观情绪

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月13日 - 欧元区公债收益率周二全线上扬，荷兰新政府组建没有进展，加上芬兰有可能进行提前大选，削弱了欧洲范围内的政治乐观情绪。
周一欧元区公债收益率下滑，因法国第一轮议会选举情况预示，总统马克龙领导的政党有望取得压倒性优势，而意大利的五星运动在地方选举中受挫。
不过虽然南欧地区的政治风险或减弱，但北欧一些国家的政治不确定性犹存。
“过去几日欧洲有一些重要政治消息，虽然主要关注的是法国和意大利消息，但其他地区也传来一些负面消息，”德国中央合作银行(DZ Bank)的策略师Daniel Lenz说。
“在荷兰，组建联合政府的第二次尝试失败，芬兰也可能提前大选。”
欧元区公债收益率周二上涨1-2个基点不等。德国10年期公债收益率涨1.6个基点至0.27%。
由于荷兰拥有AAA评级，且经济和财政实力较强，该国公债通常对政治担忧反应不大。
但荷兰10年期公债与德国可比公债的收益率差在一年高点22个基点附近徘徊。
芬兰10年期公债收益率上涨2个基点至0.345%，之前有消息称，芬兰总理西皮莱(Juha Sipila)将解散三党联合政府。
德国10年期公债和美国可比公债收益率之差接近195个基点的一个月高点，美国联邦储备理事会(美联储/FED)将从周二稍晚开始召开为期两日的政策会议。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 刘秀红/于春红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选