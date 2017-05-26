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债券 | 2017年 5月 26日 星期五 17:09 BJT

欧元债市：公债收益率向近期低点靠拢，受政局和政策风险抑制

路透伦敦5月26日 - 隐约浮现的政局和政策风险周五打压欧元区政府公债收益率(殖利率)接近近来低点，使投资人不敢对已好转的经济数据投以太多信心。

尽管法国大选结果利好市场，而且最近欧元区通胀数据和民间部门数据表现强劲，但多数欧元区公债收益率在远低于近来高点的水平交投。

德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.36%，远高于今年初时的0.20%，但较3月创下的高点0.51%相差较多。其他欧元区公债收益率日内也略微下跌。

投资人从官员谈话中取得指引，仍审慎看待欧洲政经情势好转及其对货币政策的可能影响。

“我们看到了一些正面的政治面发展，但后面还有英国退欧谈判、意大利及德国大选、西班牙加泰罗尼亚可能举行公投、以及美国总统特朗普的不可预测变数，”ING策略分析师Padhraic Garvey指出。

“所以尽管我们正步向美国升息及欧洲缩减刺激措施，整体上决策高层目前态度很谨慎。”

欧洲央行多位高层官员本周明白表示，不支持改变已设定好的政策路径。

分析师指出，决策高层近来的审慎态度，稳定了投资人信心，将公债收益率由本周稍早高位拉回。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 张明钧/刘秀红)
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