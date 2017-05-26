欧元债市：公债收益率向近期低点靠拢，受政局和政策风险抑制

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月26日 - 隐约浮现的政局和政策风险周五打压欧元区政府公债收益率(殖利率)接近近来低点，使投资人不敢对已好转的经济数据投以太多信心。
尽管法国大选结果利好市场，而且最近欧元区通胀数据和民间部门数据表现强劲，但多数欧元区公债收益率在远低于近来高点的水平交投。
德国10年期公债收益率下跌1个基点，至0.36%，远高于今年初时的0.20%，但较3月创下的高点0.51%相差较多。其他欧元区公债收益率日内也略微下跌。
投资人从官员谈话中取得指引，仍审慎看待欧洲政经情势好转及其对货币政策的可能影响。
“我们看到了一些正面的政治面发展，但后面还有英国退欧谈判、意大利及德国大选、西班牙加泰罗尼亚可能举行公投、以及美国总统特朗普的不可预测变数，”ING策略分析师Padhraic Garvey指出。
“所以尽管我们正步向美国升息及欧洲缩减刺激措施，整体上决策高层目前态度很谨慎。”
欧洲央行多位高层官员本周明白表示，不支持改变已设定好的政策路径。
分析师指出，决策高层近来的审慎态度，稳定了投资人信心，将公债收益率由本周稍早高位拉回。(完) (编译 李春喜/蔡美珍；审校 张明钧/刘秀红)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选