欧元债市：公债收益率处于数月低位附近，受通胀预期下滑影响

路透伦敦6月22日 - 许多欧元区公债收益率(殖利率)周四均在数月低点附近，因油价下跌，加深市场忧心通胀情势及欧洲央行短期内是否能够收紧政策。

受油价周三大跌刺激，欧元区长期通胀预期指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率逼近1.50%，为今年以来首见，远低于2月高位1.80%。

分析师指出，这令外界更加怀疑欧洲央行是否有能力达到略低于2%的通胀率目标。

“对于欧洲央行来说这不是个好消息，可能将巩固有关德拉吉无法使通胀达到目标的预估，目前美国也是这个问题，”荷兰安智银行策略师 Martin van Vliet称。

“总而言之，如果通胀不回升，那么欧洲央行需要维持货币政策宽松，而这尤其有利于欧元区二线国家公债。”

外界将南欧评级较低的公债视为欧洲央行购债举措的最大受益者。西班牙和意大利10年期公债收益率周四均下跌2个基点，双双接近数月低位。

这些公债亦因意大利政治风险下降而受惠。

但许多评级较高的欧元区公债收益率距近期低位不远。德国10年期公债收益率周四跌1个基点，至0.25%，距上周触及的一个月低点0.225%不远。