欧元债市：公债收益率处于数月低位附近，受通胀预期下滑影响

* 衡量通胀预期的指标逼近1.50%，为今年以来首见

* 投资者担忧欧洲央行是否有能力实现通胀目标

* 意大利公债收益率触及新低，因政治忧虑缓解

路透伦敦6月22日 - 许多欧元区公债收益率(殖利率)周四均在数月低点附近，因油价下跌，加深市场忧心，通胀情势及欧洲央行短期内是否能够收紧政策。

受油价周三大跌刺激，一项衡量欧元区长期通胀预期的指标接近1.50%，为今年以来首见，远低于2月高位1.80%。

分析师指出，这令外界更加怀疑欧洲央行是否有能力达到略低于2%的通胀目标。

“对于欧洲央行来说这不是个好消息，可能将巩固德拉吉无法使通胀达到目标的预期，目前美国也面临同样的问题，”荷兰安智银行策略师 Martin van Vliet称。

“如果通胀不回升，那么欧洲央行需要维持宽松货币政策，而这尤其有利于欧元区二线国家公债。”

外界将南欧评级较低的公债视为欧洲央行购债举措的最大受益者。

意大利公债跑赢其他欧债，其10年期公债收益率下跌最多5个基点，至五个月新低1.86%，在欧洲收盘时，报1.89%。

意大利30年期公债收益率跌穿3%，为1月初来首见。

西班牙10年期公债收益率下跌最多4个基点，至五个月低位1.33%，后回升至1.36%。

意大利公债上涨，得益于该国提早选举的可能性下降，反建制政党五星运动在地区选举中受到挫败。

这些公债亦因意大利政治风险下降而受惠。

但许多评级较高的欧元区公债收益率距近期低位也不远。德国10年期公债收益率周四下跌2个基点，至0.24%，距上周触及的一个月低点0.225%不远。