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债券 | 2017年 6月 14日 星期三 16:35 BJT

欧元债市：公债收益率守在数周低点附近，观望美联储会议讯息

路透伦敦6月14日 - 欧洲指标公债收益率(殖利率)周三守在七周低点附近，分析师指出，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三会议料将升息之后，低成长及低通胀现象，或将促使美联储声明采取较审慎的论调。

德国10年期公债收益率及其他多数欧元区公债收益率日内持平，与美债收益率情况相似。

市场已完全消化美联储将把指标利率目标区间升至1.00-1.25%，但投资人等待有关未来美联储升息路径讯息或缩减资产负债表计划的细节。

路透调查的分析师中，鲜有人预计美联储对于经济成长、失业和通胀的季度预估会有重大调整。

德国10年期公债收益率周三持平于0.27%，略高于近几个交易日触及的七周低点0.244%。

美国10年期公债收益率持平于2.21%，本月稍早触及2.13%，这是去年11月以来最低位。

美国10年期公债较德国可比公债收益率差在欧洲央行上周会议后曾触及一个月最阔处197个基点，目前略微收窄。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 王洋/张涛)
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