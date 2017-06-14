欧元债市：公债收益率守在数周低点附近，观望美联储会议讯息

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦6月14日 - 欧洲指标公债收益率(殖利率)周三守在七周低点附近，分析师指出，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三会议料将升息之后，低成长及低通胀现象，或将促使美联储声明采取较审慎的论调。
德国10年期公债收益率及其他多数欧元区公债收益率日内持平，与美债收益率情况相似。
市场已完全消化美联储将把指标利率目标区间升至1.00-1.25%，但投资人等待有关未来美联储升息路径讯息或缩减资产负债表计划的细节。
路透调查的分析师中，鲜有人预计美联储对于经济成长、失业和通胀的季度预估会有重大调整。
德国10年期公债收益率周三持平于0.27%，略高于近几个交易日触及的七周低点0.244%。
美国10年期公债收益率持平于2.21%，本月稍早触及2.13%，这是去年11月以来最低位。
美国10年期公债较德国可比公债收益率差在欧洲央行上周会议后曾触及一个月最阔处197个基点，目前略微收窄。(完) (编译 蔡美珍/于春红; 审校 王洋/张涛)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选