欧元债市：公债收益率小升脱离近期低点，受美联储再度升息牵动

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)无视经济数据疲软，继续推进收紧货币政策，带动欧洲公债收益率(殖利率)周四上涨脱离近期低点。
欧元区公债收益率周三触及数周低位后，周四全线小升，跟随美债隔夜走势。美联储周三升息25个基点，并暗示将开始缩减资产负债表。
“美联储对资产负债表正常化采取审慎作法，但已经展开进程，这绝对是收紧政策，”荷兰安智银行策略分析师Martin van Vliet称。
“会议肯定倾向于鹰派。”
美联储的任何举动都容易在发达国家债市产生反响，因许多持有欧洲、美国和日本公债的投资者，都会在公债收益率发生变动的时候在所持公债之间倒手。
德国指标10年期公债收益率上涨1个基点，报0.24%，脱离了周三触及的七周低点0.225%。
低评级的南欧公债收益率 早盘上涨2-3个基点，这些公债收益率对于货币政策的任何变化或微调都极为敏感。
希腊公债收益率周四持稳；晚些时候欧元集团将举行重要会议，商讨希腊债务问题。(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 于春红/高琦)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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