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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 16:26 BJT

欧元债市：公债收益率小升脱离近期低点，受美联储再度升息牵动

路透伦敦6月15日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)无视经济数据疲软，继续推进收紧货币政策，带动欧洲公债收益率(殖利率)周四上涨脱离近期低点。

欧元区公债收益率周三触及数周低位后，周四全线小升，跟随美债隔夜走势。美联储周三升息25个基点，并暗示将开始缩减资产负债表。

“美联储对资产负债表正常化采取审慎作法，但已经展开进程，这绝对是收紧政策，”荷兰安智银行策略分析师Martin van Vliet称。

“会议肯定倾向于鹰派。”

美联储的任何举动都容易在发达国家债市产生反响，因许多持有欧洲、美国和日本公债的投资者，都会在公债收益率发生变动的时候在所持公债之间倒手。

德国指标10年期公债收益率上涨1个基点，报0.24%，脱离了周三触及的七周低点0.225%。

低评级的南欧公债收益率 早盘上涨2-3个基点，这些公债收益率对于货币政策的任何变化或微调都极为敏感。

希腊公债收益率周四持稳；晚些时候欧元集团将举行重要会议，商讨希腊债务问题。(完) (编译 蔡美珍/王琛；审校 于春红/高琦)
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