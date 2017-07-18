欧元债市：公债收益率尾随美债下滑，受美国医改法案遇挫影响

* 美债收益率和美元下跌，此前美国医改法案遇挫

* 投资者降低对特朗普支出计划的预期

* 欧元区公债收益率全面下跌，特别是二线欧债收益率

路透伦敦7月18日 - 欧洲指标公债收益率(殖利率)周二小跌，尾随美债收益率走势，美国医改法案第二度在参议院遇挫，显示美国总统特朗普的支出计划欲获得通过，将面临巨大困难。

特朗普去年11月赢得美国总统大选后，全球公债收益率大升，特朗普计划推动税改及基建投资的承诺，原本令市场预期将提升美国经济成长率及通胀。

然而今年以来的多数时间，公债收益率持续走跌，因对于特朗普施政计划执行速度及美联储收紧货币政策的脚步，投资人皆降低了预期。

“这也进一步证明，特朗普当选时承诺的经济增长刺激政策也不会有多少能很快兑现，市场反应是一致的，但反应相当小表明很多已经得到了消化，”KBC策略师Piet Lammens称。

周一又有两名共和党保守派参议员不支持最新版医保法案，意味着在参议院通过医改议案的努力失败。这是对特朗普的又一打击。

消息一出，美国10年期公债收益率及美元指数随即下跌。

德国10年期公债收益率下跌2.5个基点至0.55%。

英国通胀数据弱于预期，引发英债收益率大跌，加重了欧元区公债收益率的下行压力。

西班牙10年期公债收益率下跌最多7个基点，和可比德债收益率差收窄至9月来最低水准。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)