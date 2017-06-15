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债券 | 2017年 6月 15日 星期四 23:40 BJT

欧元债市：公债收益率跳涨，因美联储和英国央行收紧政策前景

* 德国两年期公债收益率触及1月底来最高

* 美联储暗示缩表，尽管数据疲弱

* 英国央行投票结果是2007年以来最接近升息的一次

路透伦敦6月15日 - 欧债市场周四全面反映美国和英国收紧货币政策的前景，尽管两国经济体质存在不确定性，短期德债收益率升至1月来最高。

美联储周三宣布升息，一如广泛预期，还暗示今年开始出售过去数年买入的资产。

欧债收益率周四开盘上涨，跟随美国公债收益率昨日的走势，在英国央行会议记录显示这次会议投票结果是2007年以来最接近升息的一次后，收益率升势加速。

这次会议有三位政策委员投票支持升息，尽管英国即将进行退欧磋商，经济已呈现放缓迹象。

10年期英债收益率上涨最多10个基点，10年期德债收益率跳升7个基点，至两周高位0.298%。

其他10年期欧债收益率日内上涨约3-7个基点。

较之长债，短债收益率升幅较大，它们对政策转变反应更敏感。

两年期德债收益率升至1月底来最高的负0.632%。五年期德债收益率急升9个基点，创下近两个月最大单日涨幅。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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