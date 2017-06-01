欧元债市：多国即将标债，推动指标收益率小幅脱离数月低点

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月1日 - 欧元区债市周四遭遇一些卖压，因一些国家准备标售公债，不过指标公债收益率未偏离数月低点太远。本周稍早数据显示欧元区的通胀率较疲弱，带动指标公债收益率降至数月低点。
法国和西班牙周四标售公债金额可能接近140亿欧元，这项因素推高旧债收益率，因投资者为新债腾挪空间。
但市场波动相对不大，因投资者还在关注欧洲央行下周的会议。市场预期欧洲央行对于未来紧缩货币政策的看法将偏谨慎，因通胀率方面还存在疑问。
周三公布的初值显示，欧元区5月通胀率放缓至1.4%，低于4月的1.9%，也远远低于欧洲央行接近2%的目标水准。
“当月通胀...与欧洲央行在这次会议召开前的表态一致；尽管增长加快，整体通胀压力依然疲软，”RBC的宏观策略师Peter Schaffrik说。
“虽然我们可能会看到欧洲央行在前瞻指引中上调经济评估，但我们预计欧洲央行下周将维持整体偏鸽派的立场。”
德国10年期公债收益率周四上涨1个基点至0.31%，但距离周三触及的逾一个月最低水准0.286%不远。
西班牙10年期公债收益率上涨约2个基点至2.20%，但仍接近周三触及的四个月低点。法国可比公债收益率上涨1个基点至0.73%，周三触及1月3日以来最低水准0.705%。
西班牙将发售至多7.5亿欧元、2030年到期的通胀保值债券，以及至多45亿欧元2021和2026年到期债券。
法国将发售75-85亿欧元2027、2032和2039年到期债券。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 蔡美珍/于春红)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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