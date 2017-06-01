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债券 | 2017年 6月 1日 星期四 16:10 BJT

欧元债市：多国即将标债，推动指标收益率小幅脱离数月低点

路透伦敦6月1日 - 欧元区债市周四遭遇一些卖压，因一些国家准备标售公债，不过指标公债收益率未偏离数月低点太远。本周稍早数据显示欧元区的通胀率较疲弱，带动指标公债收益率降至数月低点。

法国和西班牙周四标售公债金额可能接近140亿欧元，这项因素推高旧债收益率，因投资者为新债腾挪空间。

但市场波动相对不大，因投资者还在关注欧洲央行下周的会议。市场预期欧洲央行对于未来紧缩货币政策的看法将偏谨慎，因通胀率方面还存在疑问。

周三公布的初值显示，欧元区5月通胀率放缓至1.4%，低于4月的1.9%，也远远低于欧洲央行接近2%的目标水准。

“当月通胀...与欧洲央行在这次会议召开前的表态一致；尽管增长加快，整体通胀压力依然疲软，”RBC的宏观策略师Peter Schaffrik说。

“虽然我们可能会看到欧洲央行在前瞻指引中上调经济评估，但我们预计欧洲央行下周将维持整体偏鸽派的立场。”

德国10年期公债收益率周四上涨1个基点至0.31%，但距离周三触及的逾一个月最低水准0.286%不远。

西班牙10年期公债收益率上涨约2个基点至2.20%，但仍接近周三触及的四个月低点。法国可比公债收益率上涨1个基点至0.73%，周三触及1月3日以来最低水准0.705%。

西班牙将发售至多7.5亿欧元、2030年到期的通胀保值债券，以及至多45亿欧元2021和2026年到期债券。

法国将发售75-85亿欧元2027、2032和2039年到期债券。(完) (编译 王洋/汪红英；审校 蔡美珍/于春红)
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