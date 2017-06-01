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债券 | 2017年 6月 2日 星期五 00:04 BJT

欧元债市：多国标售公债，推动公债收益率脱离数月低点

* 法国和西班牙标售约130亿欧元公债

* 投资者关注下周欧洲央行政策会议

路透伦敦6月1日 - 欧元区债市周四遭遇一些卖压，因多个国家标售公债，不过指标公债收益率并没有离开本周稍早触及的数月低点太远。

法国和西班牙周四标售约130亿欧元公债，这项因素推高二级市场欧债收益率，因投资者为新债腾出空间。

但市场波动相对不大，因投资者还在关注欧洲央行下周的会议。市场预期欧洲央行对于未来收紧货币政策的看法将偏谨慎，因通胀率方面还存在疑问。

周三公布的初值显示，欧元区5月通胀率放缓至1.4%，低于4月的1.9%，也远远低于欧洲央行接近2%的目标水准。

“当月通胀...与欧洲央行在这次会议召开前的表态一致；尽管增长加快，整体通胀压力依然疲软，”RBC的宏观策略师Peter Schaffrik说。

“虽然我们可能会看到欧洲央行在前瞻指引中上调经济评估，但我们预计欧洲央行下周将维持整体偏鸽派的立场。”

德国10年期公债收益率周四上涨最多2个基点至0.32%，但随着交易日展开，向0.30%关口回落，朝周三触及的逾一个月最低水准0.286%靠拢。

西班牙公债收益率上涨2个基点至1.55%，但仍接近周三触及的四个月低点。法国可比公债收益率上涨1个基点至0.73%，周三触及1月3日以来最低水准0.705%。

西班牙发售总计46亿欧元的三批公债，包括2030年到期的通胀保值债券和2021及2026年到期的公债。

法国发售略高于80亿欧元2027、2032和2039年到期债券。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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