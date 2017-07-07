欧元债市：大跌后整理跌幅，此前欧洲央行缩减刺激担忧重创市场

* 德债收益率持平但接近18个月高位

* 欧洲央行必须慎重、灵活地调整政策--执委科尔

路透伦敦7月7日 - 欧元区公债周五持稳，市场在又一次受创后整理较大跌幅，投资者重新评估固定收益资产前景，因愈发认为超低息资金时代正在逐步走向终结。

欧洲央行执委科尔在接受法国世界报和意大利新闻报联合采访时表示，欧洲央行应该慎重、灵活、清楚明确地调整其政策，以避免导致市场突然调整。

此前一天，市场大幅遭抛，欧元区公债收益率最高跳涨12个基点。

周四公布的欧洲央行6月会议记录显示，央行对进一步暗示市场，为即将开始撤走货币刺激举措作准备持开放态度。这更加巩固市场看法，认为全球主要央行正在考虑开始收回超宽松立场。

德国10年期公债收益率周五持平于0.57%附近，但仍高于周四突破的0.50%关卡。10年期德债收益率周四触及18个月高位。

在短短一个多星期时间里，德债收益率已翻升一倍。

“在没有新讯息的情况下，市场不太可能继续下挫...但人气仍然偏空，”农业信贷银行欧洲固定收益分析师Orlando Green称。

其他欧元区公债收益率亦多数大致持平，意大利及西班牙10年期公债收益率触及两个月高点。

市场焦点料将转向今日稍晚公布的美国非农就业数据。(完) (编译 艾茂林/蔡美珍；审校 于春红/孙茉莉)