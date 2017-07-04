欧元债市：德债收益率下跌，债市稍获喘息

路透伦敦7月4日 - 欧元区借贷成本周二下降，因有迹象显示欧洲央行一些决策者对在7月暗示退出超宽松货币政策立场持怀疑态度，这令备受打击的债市获得一些喘息。

据路透周一报导，在欧洲央行总裁德拉吉一周前对政策调整敞开大门后，欧元和欧元区公债收益率(殖利率)上涨，这令央行官员感到不安。

由于警惕削弱经济复苏，一些决策者对放弃在必要时扩大或延长欧洲央行2.3万亿(兆)欧元购债计划的长期承诺感到担忧。

欧洲央行7月20日开会时料讨论这些政策调整措施。

“这个题材的确给债市带来支撑，”德国商业银行的利率策略师Rainer Guntermann说。

“但最终，欧洲央行离‘清算’的日子越来越近了，他们将不得不开始更为实际地谈论缩减。”

欧洲盘初，欧元区多数公债收益率下滑2-3个基点，脱离近期高位。

德国指标10年期公债收益率跌2.5个基点至0.46%，低于周一触及的三个半月高点约0.50%，也略低于2017年内峰值。

不过德债收益率仍比一周前高出20个基点，当时德拉吉尚未发表触发债市大跌的言论。

朝鲜周二称成功发射一枚新的洲际弹道导弹，这给债市带来一些支撑。

整体成交料清淡，因美国适逢独立日假期休市。(完) (编译 汪红英/艾茂林; 审校 于春红/汪红英)