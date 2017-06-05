欧元债市：德债收益率持于一个月低点附近，预计欧洲央行仅微调立场

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月5日 - 德国指标公债收益率(殖利率)周一徘徊在一个月低点附近，债市投资者相信，欧洲央行本周仅会朝着退出其非常规刺激措施迈出微微一小步。
欧洲央行周四将召开政策会议，消息人士上周告诉路透，该央行届时料将对经济发表更加乐观的看法，甚至还会讨论剔除在必要时加大刺激的承诺。
欧元区经济改善，加上在法国大选后政治风险有所下降，这令有关欧洲央行将在未来几个月缩减或“逐步退出”大规模资产购买计划的猜测升温。
但由于通胀仍存有疑虑，欧洲央行的说法料将偏于审慎，因此债市担资人似乎大致未受影响。
上周公布的数据显示，欧元区5月通胀率降至1.4%，低于4月的1.9%。欧洲央行的通胀率目标为略低于2%。
“数据，尤其是通胀率数据，并未强劲到暗示欧洲央行本周会有鹰派论调，”法国农业信贷银行欧洲固定收益分析师Orlando Green称。“央行可能会尽量维持平衡。”
德国10年期公债收益率(殖利率)周一仅上升1.5个基点，至0.29%，接近上周触及的一个月低点，短天期德债收益率仍陷于负值。
货币市场行情亦显示，投资人预期未来一年不会升息。
“(欧洲央行管理)委员会听起来有足够信心调升风险评估，但对通胀的信心尚未到位，”德意志银行分析师报告称。
分析师指出，英国周四大选的不确定性可能会为债市提供支撑。
德国以外的欧元区国家10年期公债收益率上涨1-2个基点，由于许多国家适逢公众假期，交投偏淡。(完) (编译 汪红英/蔡美珍；审校 高琦/王洋)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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