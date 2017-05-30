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债券 | 2017年 5月 30日 星期二 15:40 BJT

欧元债市：德国公债收益率触及一个月低点，受通胀疲软忧虑打压

路透伦敦5月30日 - 德国公债收益率(殖利率)周二跌至逾一个月最低位，稍后德国将公布通胀数据，料将凸显欧洲央行在货币政策正常化方面面临的挑战 。

周一欧洲央行总裁德拉吉发表审慎观点讲话后，如果德国5月通胀率初值一如许多分析师和经济学家预期般疲弱，将进一步削弱外界对欧洲央行在6月8日会议上调整政策的预期。

尽管一些决策者呼吁，随着经济复苏，应结束大规模购债举措及负利率，但欧洲央行总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。

西班牙5月CPI同比上涨2%，符合路透预估，但低于上月的2.6%。德国CPI定于1200GMT公布。

“西班牙和德国CPI初值将突显，欧元区通胀料将大幅下滑，因能源基础和日历效应带来的支撑消退，”德国商业银行分析师Michael Leister说。

“这将...强调仍然需要非常规刺激政策这一‘坚定信念’。”

德国指标10年期公债收益率周二盘初跌至0.29%，为4月25日以来最低。

意大利可能提前举行大选，打压低评级南欧公债。

意大利10年期公债收益率一度攀高4个基点至近两周高位2.21%，带动西班牙公债收益率也录得相似升幅。

意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举与德国的9月选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。

德国将于9月24日大选。而意大利则将在2018年5月之前举行选举，但外界有愈来愈多人臆测，意国可能在秋天大选。(完) (编译/审校 于春红/艾茂林/蔡美珍)
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