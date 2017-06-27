欧元债市：德国10年期公债收益率在低点附近徘徊，静候央行官员讲话

中国保险：1-5月保费收入同比增26%，资金运用余额14.2万亿--保监会
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透伦敦6月27日 - 德国指标10年期公债收益率(殖利率)周二在近两周低点附近徘徊，因接下来将会有数位央行官员要就经济和货币政策前景发表最新看法。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉将于葡萄牙发表讲话，英国央行总裁卡尼预期将会在今日稍后公布金融稳定报告后于记者会上发表讲话。
美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦定于今日稍后于伦敦讲话。其他美联储官员亦有会议安排。
德债收益率曲线接近七个月来最平状态。
10年期德国公债收益率周二基本持平于0.25%附近，距离上日触及的近两周低位不远。
欧元区其他公债收益率多数也基本持平。
鉴于欧元区通胀率依然偏低，分析师预计欧洲央行会在一段时间内保持超宽松货币政策立场，这压低了公债收益率。
“欧洲经济当前表现不错，通胀也低，对央行而言这看上去很完美，”德国中央合作银行分析师Daniel Lenz称。
“但欧洲央行处境为难，一些经济体表现疲弱、仍需要货币政策刺激，而另一些经济体则比较健康、认为利率过低。”
该地区发债方面关注点有：德国将发售40亿欧元的两年期公债，意大利将发售通胀保值债券。(完) (编译 孙茉莉/孙国玉；审校 艾茂林/张涛)
路透北京6月28日 - 中国保监会周三公布，1-5月保险业原保险保费收入20,291.8亿元人民币，同比增长25.88%；资金运用余额142,433.55亿元，较年初增长6.36%。
路透上海6月28日 - 中国国家开发银行 周三公告，将于下周二(7月4日)首次 面向境内外投资者招标发行总额不超过240亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和1 0年；其中一年期可追加不超过40亿元，专门用于商业银行柜台分销。此为继农发行后，政 策性金融债再向境外投资者发行。 上述三期债中一年期为该行今年第七期新发债，首场招标结束后，可向工商银行<60139 8.SS>、农业银行、中国银行三家承办银行追加发行分别不超过5亿元、30亿元、5亿元当期 债券；另外两期为第五期 和第10期 的增发债，票面利率分 别为3.88%和4.04%。 国开行公告并称，本次金融债券发行采取境内外协同配合机制，境内聘请中国银行<601 988.SS>、中信证券 、农业银行 等机构担任主承销商，并由中资银 行、证券公司及外资银行共38家机构组建承销团，境外投资者可通过承销团成员参与投标。 境外聘请汇丰银行（香港
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *遵义市播州区 8 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-7/7 东方花旗证券 城市建设投资经营 (第3-7年末偿还20%本金) ========================================================================================= *毕节市建设投资12.3 7 7/5簿记建档 -- AA 7/6-