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债券 | 2017年 5月 31日 星期三 16:40 BJT

欧元债市：总体持稳，市场预期意大利通胀数据将缓冲其它国家下降态势

路透伦敦5月31日 - 德国公债收益率周三小升，而其他大多数欧元区公债则持稳，因市场预期意大利消费者物价数据将帮助支撑整个欧元区的通胀率。

高评级的欧元区公债收益率近几天下跌，因德国和西班牙的通胀率数据低于预期。这支持了欧洲央行总裁德拉吉有关货币政策应当保持超宽松的论断。

不过0900 GMT将公布意大利和欧元区的5月通胀率数据。分析师表示意大利的数据将对整个欧元区产生很大影响。路透调查中分析师预测5月份意大利和欧元区的通胀率均为1.5%。

“万一意大利通胀率意外强劲--这是有可能的，因为服务业价格上涨--可能会见到德债收益率走高，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Daniel Lenz称。“本行分析师预测意大利通胀率为1.7%，这代表欧元区通胀率在1.6%，这就高于市场预期。”

德国10年期公债收益率上涨1.5个基点，至0.31%。

意大利与德国10年期公债收益率利差脱离周二触及的四周高位，报187个基点。

欧洲央行下周召开会议，在此之前，通胀数据备受关注。

对意大利通胀率的关注，分散了对意大利政局不确定性的担忧，也抑制了意大利公债收益率的持续升势。

意大利前总理伦齐周末提出可能提前大选后，意大利公债周一大跌。意大利10年期公债收益率本周以来仍有8个基点涨幅。

投资人关注焦点稍晚将转至美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员柯普朗的纽约演说。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 李春喜/孙茉莉)
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