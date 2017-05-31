欧元债市：总体持稳，市场预期意大利通胀数据将缓冲其它国家下降态势

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦5月31日 - 德国公债收益率周三小升，而其他大多数欧元区公债则持稳，因市场预期意大利消费者物价数据将帮助支撑整个欧元区的通胀率。
高评级的欧元区公债收益率近几天下跌，因德国和西班牙的通胀率数据低于预期。这支持了欧洲央行总裁德拉吉有关货币政策应当保持超宽松的论断。
不过0900 GMT将公布意大利和欧元区的5月通胀率数据。分析师表示意大利的数据将对整个欧元区产生很大影响。路透调查中分析师预测5月份意大利和欧元区的通胀率均为1.5%。
“万一意大利通胀率意外强劲--这是有可能的，因为服务业价格上涨--可能会见到德债收益率走高，”德国中央合作银行(DZ Bank)分析师Daniel Lenz称。“本行分析师预测意大利通胀率为1.7%，这代表欧元区通胀率在1.6%，这就高于市场预期。”
德国10年期公债收益率上涨1.5个基点，至0.31%。
意大利与德国10年期公债收益率利差脱离周二触及的四周高位，报187个基点。
欧洲央行下周召开会议，在此之前，通胀数据备受关注。
对意大利通胀率的关注，分散了对意大利政局不确定性的担忧，也抑制了意大利公债收益率的持续升势。
意大利前总理伦齐周末提出可能提前大选后，意大利公债周一大跌。意大利10年期公债收益率本周以来仍有8个基点涨幅。
投资人关注焦点稍晚将转至美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员柯普朗的纽约演说。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 李春喜/孙茉莉)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选