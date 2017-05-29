欧元债市：意大利公债收益率急升，因可能在秋季提早大选

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 意大利/德国公债利差走宽，因伦齐暗示可能在秋季提早大选
* 收益率下降，此前德拉吉强调保持宽松政策支撑经济
路透伦敦5月29日 - 意大利公债收益率周一急升，因前意大利总理伦齐的讲话，令投资者担心可能最早在秋季举行议会选举。
欧元区公债收益率周一开盘小涨，但欧洲央行总裁德拉吉发表论调谨慎的讲话后，收益率在下午回落，10年期德债收益率触及一个月低位。
意大利和德国10年期公债利差走宽，利差一度急升10个基点至186个基点的两周高位。
意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举的时间与德国选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。德国将于9月24日大选。 ING策略师Martin van Vliet形容，意大利选举的前景是“欧元区最后的重大政治风险事件。”
投资者担心反欧元的五星运动政党崛起，以及这对意大利在欧元区的未来意味着什么。民调显示，目前意大利不会出现某一政党占絶大多数议席的情况，但近期部分民调显示五星运动党支持率领先。
意大利公债收益率一度跳升10个基点，尽管随着交易日展开，收益率升幅缩小了4个基点，但多数其他欧元区公债收益率在下午交易中下跌。
较低评等的南欧公债收益率周一开盘上涨，周日德国总理梅克尔警告称，欧洲和其部份盟国的关系恶化，特别是美国和英国。
欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。
德国10年期公债收益率下跌2.5个基点，至一个月低位0.31%。
其他高评等的欧债收益率日内下跌1-2个基点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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