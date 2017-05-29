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债券 | 2017年 5月 30日 星期二 01:28 BJT

欧元债市：意大利公债收益率急升，因可能在秋季提早大选

* 意大利/德国公债利差走宽，因伦齐暗示可能在秋季提早大选

* 收益率下降，此前德拉吉强调保持宽松政策支撑经济

路透伦敦5月29日 - 意大利公债收益率周一急升，因前意大利总理伦齐的讲话，令投资者担心可能最早在秋季举行议会选举。

欧元区公债收益率周一开盘小涨，但欧洲央行总裁德拉吉发表论调谨慎的讲话后，收益率在下午回落，10年期德债收益率触及一个月低位。

意大利和德国10年期公债利差走宽，利差一度急升10个基点至186个基点的两周高位。

意大利前总理伦齐(Matteo Renzi)周日建议，该国下次选举的时间与德国选举同时举行，称这“从欧洲的角度来说”合乎情理。德国将于9月24日大选。 ING策略师Martin van Vliet形容，意大利选举的前景是“欧元区最后的重大政治风险事件。”

投资者担心反欧元的五星运动政党崛起，以及这对意大利在欧元区的未来意味着什么。民调显示，目前意大利不会出现某一政党占絶大多数议席的情况，但近期部分民调显示五星运动党支持率领先。

意大利公债收益率一度跳升10个基点，尽管随着交易日展开，收益率升幅缩小了4个基点，但多数其他欧元区公债收益率在下午交易中下跌。

较低评等的南欧公债收益率周一开盘上涨，周日德国总理梅克尔警告称，欧洲和其部份盟国的关系恶化，特别是美国和英国。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。

德国10年期公债收益率下跌2.5个基点，至一个月低位0.31%。

其他高评等的欧债收益率日内下跌1-2个基点。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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