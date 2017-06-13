欧元债市：意大利公债收益率触及数月低位，因选举忧虑减退

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 意大利和德债公债利差触及三周最低水准
* 美国和德国公债利差接近一个月高位，因美联储升息临近
路透伦敦6月13日 - 意大利公债周二继续有买需，因该国提早大选的可能性下降，且反欧盟的意大利政党五星运动在地区选举中遭遇挫败。
意大利公债收益率降至数月低位，和可比德债利差降至近三周最低水准，今日意大利标售了55亿欧元公债。
意大利政治风险看似减弱，此前前意大利总理伦齐排除了今年稍后提早大选的可能性。此外，周一公布的结果显示，五星运动在地方选举中遇挫。
“总的来说，消息有利欧洲风险人气，意大利选举的尾部风险正被延后六个月或以上，所以看到可能是六至九个月的套利交易，”瑞穗策略师Antoine Bouvet说。
“所以投资者愿意承受利差风险，即是，卖出德债，买入意大利公债。”
意大利和德国公债利差周二降至近三周最低的171个基点，远低于上周所及的201个基点。
意大利10年期公债收益率跌逾3个基点，至1月底来最低的约1.97%。
这扶助拉低其他南欧公债收益率。葡萄牙10年期公债收益率降至九个月新低2.93%，西班牙公债收益率也下跌。
德国10年期公债收益率上升仅1个基点，报0.27%。
德国和美国10年期公债利差接近一个月高位195个基点，因周二美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始为期两天政策会议。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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