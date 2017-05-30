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债券 | 2017年 5月 30日 星期二 17:48 BJT

欧元债市：意大利公债标售收益率下滑，提前大选疑虑影响有限

路透米兰5月30日 - 意大利周二标售的五年期及10年期公债收益率(殖利率)跌至五个月低位，尽管意大利提前大选的风险升高，但并未完全抵销掉马克龙赢得法国总统大选所推动的债市涨势。

意大利发行三档债券，金额共75亿欧元(84亿美元)，为发行目标区间高位。

10年期公债得标收益率为2.15%，低于上个月的2.29%，且为12月以来最低。投标倍数升至1.49倍，高于一个月前的1.32倍。

意大利公债收益率本周上扬，受意大利可能提前大选打击；前总理伦齐表示他倾向在秋季举行选举，而该国四大政党暗示愿意通过一项投票法案。

2022年4月到期的债券毛收益率为0.88%，低于上月的1.04%。这档五年期债券投标倍数为1.39倍，标售规模为30亿欧元；4月底标售规模稍微小一些，投标倍数为1.59倍。

财政部同时标售2024年10月到期的17.5亿欧元CCTeu浮动利率凭证，毛收益率为0.92%，近持平于一个月前水准，投标倍数为1.41倍。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 于春红/艾茂林)
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