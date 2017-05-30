欧元债市：意大利公债标售收益率下滑，提前大选疑虑影响有限

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透米兰5月30日 - 意大利周二标售的五年期及10年期公债收益率(殖利率)跌至五个月低位，尽管意大利提前大选的风险升高，但并未完全抵销掉马克龙赢得法国总统大选所推动的债市涨势。
意大利发行三档债券，金额共75亿欧元(84亿美元)，为发行目标区间高位。
10年期公债得标收益率为2.15%，低于上个月的2.29%，且为12月以来最低。投标倍数升至1.49倍，高于一个月前的1.32倍。
意大利公债收益率本周上扬，受意大利可能提前大选打击；前总理伦齐表示他倾向在秋季举行选举，而该国四大政党暗示愿意通过一项投票法案。
2022年4月到期的债券毛收益率为0.88%，低于上月的1.04%。这档五年期债券投标倍数为1.39倍，标售规模为30亿欧元；4月底标售规模稍微小一些，投标倍数为1.59倍。
财政部同时标售2024年10月到期的17.5亿欧元CCTeu浮动利率凭证，毛收益率为0.92%，近持平于一个月前水准，投标倍数为1.41倍。(完) (编译 蔡美珍/张明钧; 审校 于春红/艾茂林)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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