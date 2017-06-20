版本:
中国
债券 | 2017年 6月 20日 星期二 16:39 BJT

欧元债市：意大利/德国10年期公债利差触及1月来最窄

路透伦敦6月20日 - 意大利/德国10年期公债收益率之差触及五个月最窄，欧元区公债投资者开始消化欧元区解体风险急剧下降的前景。

今年早些时候，南欧国家公债承压，原因包括法国大选不确定性、意大利可能提前大选、欧洲央行也许将缩减非常规刺激措施。

近期迹象显示欧洲央行不急于终止货币刺激计划，马克龙当选法国总统缓解了忧虑，而且围绕意大利的担心也减弱。

意大利较德国公债收益率差降至165个基点，为1月初以来最窄水平。

评级较低的南欧公债周二普遍受到需求追捧，公债收益率当日跌1-2个基点不等。

意大利和葡萄牙公债涨势尤其明显，此前马克龙在法国议会选举中获得大胜。

周二英国央行总裁卡尼称，现在不是升息的时候。 (编译 王洋/于春红; 审校 张涛/高琦)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐