欧元债市：意大利/西班牙10年期公债利差接近债务危机以来最宽水准

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月7日 - 意大利与西班牙10年期公债收益率之差周三向2012年债务危机以来最宽水准靠拢，投资者担心可能提前大选，以及政策收紧对意大利借款成本的影响。
债市经常将评级类似的南欧国家相互比较，这些国家公债之间的利差会被用来衡量整个地区的风险情况。
意大利债务局准备在今日晚些时候发行30年期公债。该国10年期公债的表现不及其它欧元区公债。
虽然新债发行可能略微加剧意大利公债跌势，但过去几周意大利公债收益率已持续上扬，因受到政治疑虑、欧洲央行预计缩减货币刺激措施、及银行体系隐忧等因素打压。
“意大利长债受30年期公债发行的打击，但整体上主要是政治面的售点让公债走软，”ING分析师Benjamin Schroeder表示。
“意大利国会正在表决一项新的选举制度，这代表有可能在9月举行选举，可能撞上欧洲央行政策正常化的时间表，”他称。
在主要政党达成共识后意大利宪政事务委员会周一通过支持一项新的选举法，这可能为秋季举行大选铺路。
欧元区高评级公债收益率多数持稳，但评级较低的南欧国家公债表现落后，收益率上涨2-3个基点。
意大利与德国10年期公债收益率利差周三触及201.7个基点，为4月21日以来最阔。
意大利与西班牙公债利差为74个基点，只比3月峰值低1个基点。3月峰值为2012年2月以来最高。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 王颖/艾茂林)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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