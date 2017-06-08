欧元债市：欧债收益率触及数月低位，欧洲央行未在会上讨论缩减购债计划

路透伦敦6月8日 - 欧债收益率周四触及数月低位，欧元跌穿1.12美元，此前欧洲央行下调其通胀预估，并表示决策者在会上没有讨论缩减大规模购债计划。

尽管欧洲央行上调经济成长预估，但目前预计2017年通胀率为1.5%，2018年为1.3%，3月份时的预期分别为1.7%和1.6%。欧洲央行的通胀目标为略低于2%。

欧洲央行总裁德拉吉称，仍有必要透过史无前例的购债计划来维持“大规模”刺激政策，又表示，决策者在央行会议上没有讨论未来缩减购债计划的问题。

“市场最初的判断是，欧洲央行并不像之前预期的那样接近政策正常化，”Investec首席经济学家Philip Shaw说。

欧债收益率全面下跌，部份触及数月低位。

德国10年期公债收益率触及六周低位0.244%，尾盘反弹至0.26%。

法国10年期公债收益率跌至1月来最低0.64%，日内下跌3个基点。

在德拉吉讲话后，利率期货上涨，反映投资者对央行升息的预期下降。

目前走势暗示，投资者预计欧洲央行存款利率未来一年不会被上调。