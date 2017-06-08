欧元债市：欧债收益率触及数月低位，欧洲央行未在会上讨论缩减购债计划

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透伦敦6月8日 - 欧债收益率周四触及数月低位，欧元跌穿1.12美元，此前欧洲央行下调其通胀预估，并表示决策者在会上没有讨论缩减大规模购债计划。
尽管欧洲央行上调经济成长预估，但目前预计2017年通胀率为1.5%，2018年为1.3%，3月份时的预期分别为1.7%和1.6%。欧洲央行的通胀目标为略低于2%。
欧洲央行总裁德拉吉称，仍有必要透过史无前例的购债计划来维持“大规模”刺激政策，又表示，决策者在央行会议上没有讨论未来缩减购债计划的问题。
“市场最初的判断是，欧洲央行并不像之前预期的那样接近政策正常化，”Investec首席经济学家Philip Shaw说。
欧债收益率全面下跌，部份触及数月低位。
德国10年期公债收益率触及六周低位0.244%，尾盘反弹至0.26%。
法国10年期公债收益率跌至1月来最低0.64%，日内下跌3个基点。
在德拉吉讲话后，利率期货上涨，反映投资者对央行升息的预期下降。
目前走势暗示，投资者预计欧洲央行存款利率未来一年不会被上调。
南欧公债收益率也触及数月低位。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为