欧元债市：欧元区公债收益率下降，受美联储官员言论影响

路透伦敦7月14日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周五下降，因美国联邦储备理事会(美联储/FED)高官暗示应对升息保持耐心。稍晚美国将公布通胀数据。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周四表示，未来升息应该采取渐进方式。这与美联储主席叶伦的看法一致，她在国会作证时表示联邦基金利率“不必进一步调升那么多”。

这些谨慎的言论减轻了欧元区公债市场的卖压。由于关于欧洲央行将会缩减资产购买计划的预期增强，欧元区公债的卖压在过去几周不断增强。

路透对分析师的调查显示，欧洲央行可能要等到9月才会宣布退出超宽松政策，而本月是否采取行动则很难说。

“他们(美联储评论)让我们更加确信，美联储在今年余下时候应当不会进一步加息，这应当能舒缓全球过度收紧风险的市场疑虑，”瑞穗欧元汇率策略主管Peter Chatwell称。

欧元区公债收益率跟随美国公债收益率颓势下滑。柯普朗周四晚些时候发表讲话后，美债收益率下跌。

周五欧洲时段开盘时，指标德国10年期公债收益率跌约3个基点至0.50%，脱离本周早些时候触及的18个月高点0.583%。

其他欧元区公债收益率也都下跌3个基点左右。

周五稍晚发布的美国通胀数据，是投资者本周面临的最后的重要事件。不过，市场预期该数据依然表现温和。

美国6月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期料仅增长1.7%，5月则录得类似增速；核心CPI较前月料升0.2%，前月则升0.1%。(完) (编译 张涛/侯雪苹；审校 于春红/张明钧)