欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎

路透伦敦5月25日 - 欧元区公债收益率周四全线下跌，因有更多迹象显示，主要央行对过快撤出超宽松货币政策持谨慎态度。

美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。

日本央行审议委员樱井真周四排除了很快上调央行公债收益率目标的可能性，强调有必要维持刺激措施，以推高通胀并抵御海外经济风险。

欧元区情况也是一样，日本经济焕发活力的迹象增多令日本央行面临新的沟通挑战，迫使其更明确地向市场说明如何撤出刺激措施，即使这一操作仍很遥远。

欧洲央行的最高决策者周三表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。

“日本央行与欧洲央行都面对长期的结构性疲弱，而且比较担心可能出现削减恐慌(taper tantrum)，”大和资本市场的经济研究主管Chris Scicluna表示。

“因此欧洲央行与日本央行在与外界沟通方面也会更加谨慎，不想冒任何风险，尽管欧洲与日本的情况目前都不错。”

10年期德国公债收益率跌3.5个基点至0.37%，几乎较本月初触及的七周高位下降了10个基点。