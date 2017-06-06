欧元债市：欧元区公债收益率追随油价下跌，地缘政治紧张局势升温

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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路透伦敦6月6日 - 欧元区公债收益率(殖利率)周二触及数周低点，因从中东到美国的地缘政治紧张局势令通胀前景蒙阴。
法国10年期公债收益率跌至1月初以来最低，表现突出。法国海外选民的投票情况显示，总统马克龙所领导的政党本月将在国会选举中赢得多数席位。
德国10年期公债收益率降至0.262%，创近六周最低水准，西班牙10年期公债收益率下跌3个基点至1.55%，略高于四个月低点1.50%。
“市场普遍存在风险规避情绪。”瑞穗的欧元区利率策略部门负责人Peter Chatwell说道。
油价在过去10日跌去约8%，周二交投于每桶50美元下方，卡塔尔与数个阿拉伯国家之间的政治外交争端破坏了OPEC试图削减油市供应的努力。
这样的局势削弱了欧元区通胀预期。衡量欧元区通胀的关键指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率自年初以来下滑逾20个基点，处在1.6%下方，仍远低于欧洲央行(ECB)设定的接近2%的通胀目标。
这部分解释了投资者为何预期ECB将在周四会议上保持谨慎论调，即便央行可能对经济发出更为温和的看法，且料将停止采取进一步的刺激举措。
希腊公债获得喘息之机，因国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德已向希腊的欧洲债权人提供折衷处理办法，可以打破其与希腊债务的僵局，能让欧元区在本月稍晚发放一批援助款。
两年期和10年期希腊公债收益率都下滑约3个基点。（完） (编译 汪红英/高琦 审校 蔡美珍/孙茉莉)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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