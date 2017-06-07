欧元债市：欧洲央行5月买入收益为负的德债比重创纪录高位

标题新闻：意大利Veneto等两家银行未能提供资本计划，将通过意大利破产程序进行清算-欧洲央行
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* 5月买入的德债平均收益为负
* 图表： tmsnrt.rs/2sBIRjN
路透法兰克福6月6日 - 周二公布的数据显示，欧洲央行5月买入收益为负的德国公债比重达到纪录高位。这暗示可供大规模刺激计划购买的正收益债券或许将要告罄。
亏损的威胁可能令德国更加大声疾呼，希望欧洲央行逐步结束旨在提振欧元区经济的2.3万亿(兆)欧元购债计划。德国即将在9月迎来大选。
欧洲央行周四将召开政策会议，尽管近期通胀上升，但央行料重申延长印钞计划至少到年底的打算。
欧洲央行的购债将德国公债市场扫荡一空，该行与德国央行不得不买进收益为负的短期债券以完成每月购债指标。
这两家央行5月购买的德国公共部门债券的期限只有四年，为购债计划自2015年3月推出以来购买的期限最短的债券。
这意味着按照周二价格收益率可能为负0.58%左右，对欧洲央行和德国央行来说是明摆着的亏损，而且无法通过他们向银行隔夜存款收取的0.4%利息得到完全弥补。
德国央行已经在为按所购债券可能出现的亏损预留资金。倘若因更大的亏损而需要资金，那就得靠纳税人了。
除了市场限制以外，欧洲央行还受到诸多自我限制的约束。
该央行5月对葡萄牙债券的购买规模缩减至纪录低位5.04亿欧元，还不到其规定要求的一半，以设法避免触碰到可拥有各国债券规模的限制。(完) (编译 郑茵/侯雪苹；审校 龚芳/白云)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中
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