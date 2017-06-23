欧元债市：法国公债收益率接近七个月低位，等待穆迪的评估报告

路透伦敦6月23日 - 法国政府公债收益率周五持于七个月低点附近，因部分分析师预测自马克龙当选总统以及赢得议会多数席位之后，评级机构有望上调该国评级。

欧洲市场收盘后，评级机构穆迪将公布对法国评级的评估。当前评级为Aa2，展望稳定。

马克龙承诺要解决困扰法国经济的主要问题之一--失业。通过各种就业改革，他计划在五年任期结束时将失业率降至逾20年最低。

穆迪周一称，马克龙所在的共和前进党周日在议会选举中获胜，这有利于法国债信评级。

法国10年期公债收益率周五持平在0.60%，接近九个交易日前触及的七个月低点0.578%。

法国10年期公债较德国可比公债收益率之差为34个基点，这是11月以来最低水准。

其他欧元区公债收益率当日大致持平。