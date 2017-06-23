欧元债市：法国公债收益率接近七个月低位，等待穆迪的评估报告

全球汇市：最近一周美元净多仓增加，欧元净多仓减少--CFTC/路透数据
路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。
路透伦敦6月23日 - 法国政府公债收益率周五持于七个月低点附近，因部分分析师预测自马克龙当选总统以及赢得议会多数席位之后，评级机构有望上调该国评级。
欧洲市场收盘后，评级机构穆迪将公布对法国评级的评估。当前评级为Aa2，展望稳定。
马克龙承诺要解决困扰法国经济的主要问题之一--失业。通过各种就业改革，他计划在五年任期结束时将失业率降至逾20年最低。
穆迪周一称，马克龙所在的共和前进党周日在议会选举中获胜，这有利于法国债信评级。
法国10年期公债收益率周五持平在0.60%，接近九个交易日前触及的七个月低点0.578%。
法国10年期公债较德国可比公债收益率之差为34个基点，这是11月以来最低水准。
其他欧元区公债收益率当日大致持平。
穆迪将于周五评估德国和希腊债信评级。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透纽约6月23日 - 据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客最近一周增持美元净多仓，此前一周则减持美元净多仓至去年8月以来最低。
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年6月20日美国指标10年期公债持仓状况报告，每口以 面值100,000美元计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(3,224,389口) 898,935 553,763 118,108 1838191 2039066 2855234 2710937 369,155 513,452 较6月13日变动(未平仓合约：增加43,981)口) 68,024 -3,179 2,488 -23,176 61,406 47,336 60,715 -3,355 -16,734 各类未平仓合约占总持仓百分比(%
路透克利夫兰6月23日 - 美联储中的鹰派官员之一--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特周五表示，最近的通胀疲软可能只是暂时现象，不应因此推迟今年的下一次升息，虽然目前没有收紧政策的“迫切需要”。