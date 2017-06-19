欧元债市：法国公债获得提振，因马克龙在法国议会选举中大胜

标题新闻：惠誉确认比利时“AA-”长期外币和本币发行人违约评等(IDR)，展望为稳定
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路透伦敦6月19日 - 法国与德国公债的收益率差周一接近七个月最窄水准，此前法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席次，从而获得强有力的授权来推行亲商的改革。
法国10年期公债收益率跌向上周在0.58%左右触及的七个月低点，因议会第一轮选举显示马克龙领导的党派表现强劲。
三个民调机构预测，法国国民议会577个席位中，马克龙领导的共和前进党及其盟友民主运动党(Modem)将赢得355-365个席位，少于之前的预估。
周一法德10年期公债收益率差为35个基点，上周触及11月以来的最窄水平。
“马克龙的压倒性多数优势，应当确认已然呈现建设性的情绪，”德国商业银行分析师在报告中称。
法国政治局势的正面发展，与英国的动荡形成鲜明对比。英国遭到削弱的政府周一启动同欧盟的退欧谈判。
除了法国以外，大多数欧元区债券收益率日内鲜有变动。(完) (编译 于春红/侯雪苹；审校 蔡美珍/张涛)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中