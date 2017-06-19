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债券 | 2017年 6月 19日 星期一 15:54 BJT

欧元债市：法国公债获得提振，因马克龙在法国议会选举中大胜

路透伦敦6月19日 - 法国与德国公债的收益率差周一接近七个月最窄水准，此前法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席次，从而获得强有力的授权来推行亲商的改革。

法国10年期公债收益率跌向上周在0.58%左右触及的七个月低点，因议会第一轮选举显示马克龙领导的党派表现强劲。

三个民调机构预测，法国国民议会577个席位中，马克龙领导的共和前进党及其盟友民主运动党(Modem)将赢得355-365个席位，少于之前的预估。

周一法德10年期公债收益率差为35个基点，上周触及11月以来的最窄水平。

“马克龙的压倒性多数优势，应当确认已然呈现建设性的情绪，”德国商业银行分析师在报告中称。

法国政治局势的正面发展，与英国的动荡形成鲜明对比。英国遭到削弱的政府周一启动同欧盟的退欧谈判。

除了法国以外，大多数欧元区债券收益率日内鲜有变动。(完) (编译 于春红/侯雪苹；审校 蔡美珍/张涛)
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