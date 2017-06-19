欧元债市：法国和南欧公债上涨，受马克龙在法国议会选举中大胜提振

标题新闻：惠誉确认比利时“AA-”长期外币和本币发行人违约评等(IDR)，展望为稳定
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* 法国总统马克龙的党派在议会选举中赢得压倒性多数席位
* 法国/德国公债收益率差降至接近七个月低位
* 英国退欧磋商在布鲁塞尔开始进行
路透伦敦6月19日 - 法国与德国公债的收益率差周一保持在七个月低位附近，此前法国总统马克龙在议会选举中赢得压倒性多数席位，从而为其推行有利于营商的改革赢得了有利地位。
周一法国10年期公债收益率逼近七个月低点，南欧公债收益率下跌，法国国民议会选举第二轮投票在周日举行。
马克龙领导的共和前进党及其盟友民主运动党(Modem)在577个国民议会席位中赢得了350席，少于之前的预期。
马克龙取得的压倒性胜利，为他提供了一个稳固的政治平台，以履行其重振法国经济的选举承诺。
这提振了投资者的人气，法股周一急升1.15%，跑赢其他欧洲主要股指。
法国与德国10年期公债收益率差周一报35个基点，距离上周触及的11月来最低不到2个基点。该收益率差在2月触及40个基点以上的高位，当时市场对法国选举的担忧最严重。
10年期法债收益率日内持平，触手可及上周触及的七个月低位0.58%。
10年期意大利和葡萄牙公债收益率日内下跌约3-4个基点，和可比德债的收益率差接近数月低位。(完) (编译 利棣儿；审校 母红)
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* 公债收益率曲线保持在2007年以来最平的水准附近 * 克利夫兰联储总裁梅斯特称近期通胀疲弱可能是暂时的 * 圣路易斯联储总裁布拉德表示进一步加息应取决于通胀 路透纽约6月23日 - 美国公债收益率周五几无变动，公债收益率曲线 保持在近十年来最平水准附近，因低通胀预期继续提振长债需求。 公债收益率曲线本周趋平，因油价下跌和对上周出炉的消费者物价指 数(CPI)弱于预期的担忧犹在。 “连续三个月，CPI远低于预期，”FTN Financial利率策略师Jim Vo gel说，他补充说，未经季节调整的CPI持续回落，是影响市场走势的主要 因素。 尽管基本面正面，但油价仍然下跌，令投资者的忧虑加重，Vogel说 。 五年期/30年期公债收益率差 尾盘报96个基点，周四 曾跌至2007年12月来最低水平95个基点。 指标10年期公债 日内持平，收益率报2.15%。 对美联储将继续收紧政策的预期重压中